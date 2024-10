Conte e Fabregas vanno verso la conferma degli undici visti nelle ultime partite di Serie A. Per il Napoli in campo il tridente d'attacco Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Unico ballottaggio è tra Olivera e Spinazzola, con l'uruguaiano favorito. Per il Como invece Strefezza, Paz e Fadera alle spalle di Cutrone, prima punta. Napoli-Como sarà trasmessa venerdì 4 ottobre alle 18.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

GLI INDISPONIBILI DELLA 7^ GIORNATA