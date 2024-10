Juve, stop Koopmeiners: frattura di una costola

Dopo gli accertamenti svolti questa mattina al JMedical la Juventus ha comunicato le condizioni di Koopmeiners che era uscito dolorante al termine del primo tempo di Juventus-Cagliari di domenica scorsa. Il centrocampista olandese ha una "frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra" e dovrà osservare un periodo di riposo prima di tornare disponibile. Salterà la sfida con la Lazio programmata per sabato 19 ottobre. In dubbio per Stoccarda e Inter

