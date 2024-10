Riunita sul palco del Festival di Trento, la storica difesa bianconera (insieme a Buffon) ha toccato diversi temi a partire dalla Juventus di oggi: "Quello di Thiago Motta è un calcio diverso, ma ci saremmo divertiti comunque. Scudetto? La Juve se la giocherà con Inter e Napoli, ma è in corso un nuovo processo". E poi i progetti futuri di Barzagli, Bonucci e Chiellini ma anche qualche aneddoto tutto da ridere, come quello sul record d'imbattibilità di Gigi GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La BBC di nuovo riunita, insieme a Gigi Buffon. Una reunion andata in scena al Festival di Trento, dove la storica difesa della Juventus ha parlato sul palco toccando temi diversi. A partire proprio dalla Juve di oggi: "È un calcio diverso - spiega Leonardo Bonucci -, Motta sta trasmettendo conoscenze importanti alla squadra. E servono i giocatori giusti. Noi ci trovavamo a meraviglia nel nostro calcio: ci ha permesso di vincere e di diventare un quartetto storico. Certo, Chiellini avrebbe dovuto lavorare di più sulla tecnica per giocare nel calcio di oggi…". Giorgio Chiellini incassa ma è certo: “Ci saremmo divertiti anche oggi”. Vlahovic avrebbe fatto soffrire la BBC? Nessun dubbio per Leonardo e Giorgio: "Lo ha fatto con la Fiorentina. È un grande attaccante". E dove può arrivare questa Juve? Secondo Andrea Barzagli se la giocherà con Inter e Napoli: "La Juventus parte per vincere dei trofei, ma è in corso un processo dove sono cambiate tante cose. Servirà tempo, il nuovo corso è appena iniziato". l'intervista Bonucci: "Bremer perdita importante, Conte incide tanto"

Il futuro della BBC E dopo un passato da protagonisti in campo, i tre ex difensori hanno raccontato e scherzato riguardo ai loro progetti futuri. "Leonardo sarà un grande allenatore e io devo ancora decidere", ha detto Barzagli. Bonucci non si nasconde: "L’idea è fare l’allenatore, lunedì ho l’esame Uefa 'B'. Voglio capire, perché passare dall’altra parte ha dei punti di vista diversi. Devo riaccendere il fuoco per vivere questa nuova parte di carriera. L’obiettivo è lì, ma è ancora un punto interrogativo". E Chiellini lo prende in giro: "Il fuoco ce l’ha, va a fare la maratona di Londra…".

Il record di imbattibilità di Buffon Il terzetto difensivo della Juventus ha ripercorso anche il primato in Serie A di Gigi Buffon, rimasto imbattuto per 974 minuti nella stagione 2015/16. Ne ha parlato Barzagli: "Nessuno voleva interrompere il nostro record. Gigi parlava durante la partita, ma sul suo record non ne discutevamo nemmeno. Prima del derby di Torino (quello del record raggiunto, ndr), c’era la sfida all’Atalanta. Ultimi minuti, vincevamo 2-0 e a un certo punto arriva un tiro da 20 metri che esce. Per la prima volta abbiamo sentito Gigi urlare: 'Mi volete far perdere il record?'. E allora toccava batterlo…".

Buffon: "Andremo al Mondiale, non falliremo" In collegamento ha parlato anche Gigi Buffon, che da capodelegazione della Nazionale ha risposto sulla partecipazione dell'Italia al prossimo Mondiale: "Per la legge dei grandi numeri, abbiamo qualche possibilità in più (ride, ndr). Ci sarà anche un numero maggiore di squadre... Secondo me non falliremo, però mi preme che questo percorso di crescita porti l’Italia al Mondiale per essere competitiva. Vorremo arrivare in fondo".