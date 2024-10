La Serie A torna in campo e propone subito il big match tra Juventus e Lazio (in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW). Thiago Motta dovrà rinunciare a Koopmeiners e allo squalificato Conceicao. Baroni potrebbe avere a disposizione dal 1' Guendouzi, che è tornato ad allenarsi con i compagni alla vigilia

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELL'8^ GIORNATA