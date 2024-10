Domenica 20 ottobre la Roma sfida l'Inter all'Olimpico alle 20:45. Tra i giallorossi fuori Hermoso e dentro Zalewski, con Angelino che agirà da difensore centrale. Dovbyk ci sarà, nonostante sia tornato acciaccato dalla Nazionale. Juric ritrova anche Dybala titolare. Nell'Inter out l'infortunato Zielinski e in dubbio Asllani (ha preso una botta in allenamento), Inzaghi può contare però sul ritorno di Barella dal primo minuto

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELL'8^ GIORNATA