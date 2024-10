Dove vedere Monza-Venezia

La partita tra Monza-Venezia, valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 27 ottobre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Venezia

In ciascuna delle ultime due stagioni in cui Monza e Venezia si sono incontrati (Serie C 2014/15 e Serie B 2020/21), i brianzoli hanno vinto la gara di andata e i lagunari quella di ritorno; tuttavia, questi successi sono tutti arrivati fuori casa. Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro il Monza, tra Serie C e Serie B, con un punteggio aggregato di 6-2. Il Monza ha vinto quattro delle ultime cinque gare (1P) di Serie A contro squadre neopromosse, dopo che aveva ottenuto soltanto un successo in tutte le prime cinque sfide (3N, 1P) contro queste avversarie nella competizione. Il Venezia ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) di campionato; tuttavia, i lagunari sono rimasti imbattuti in quattro (2V, 2N) delle ultime cinque gare di Serie A disputate da ultimi in classifica a inizio giornata, trovando la sconfitta in questo parziale solo nel match più recente, contro l’Atalanta (0-2). Con il successo per 3-0 sull’Hellas Verona, il Monza ha vinto un incontro di Serie A dopo una serie di 16 gare di campionato senza successi; l’ultima volta in cui i brianzoli hanno registrato due vittorie di fila nella competizione è stata lo scorso marzo (contro Genoa e Cagliari). Il Venezia ha perso ben 10 delle ultime 12 trasferte (2N) di Serie A; l’ultimo successo dei veneti fuori casa nella competizione è datato 12 febbraio 2022: 2-1 in rimonta contro il Torino (Ridgeciano Haps e Domen Crnigoj in risposta al vantaggio di Josip Brekalo). Il Venezia è la squadra che ha subito più gol nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A: sette, ovvero lo stesso numero di reti che i lagunari, nella loro precedente partecipazione al massimo campionato, avevano subito in tutto il girone d’andata nello stesso intervallo temporale. Il Monza è l’unica squadra che non ha ancora trovato la rete su palla inattiva in questa Serie A (otto centri, tutti su azione); nei cinque grandi campionati europei 2024/25, a vantare il 100% dei gol segnati su azione sono anche Real Sociedad, Tolosa e Bochum