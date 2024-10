Il Milan dovrà fare a meno di Reijnders e Theo per la sfida contro il Napoli, entrambi squalificati, e di Gabbia, indisponibile per un risentimento muscolare. Per sostituirli, pronti Loftus-Cheek, Terracciano e Pavlovic. Possibile un'altra esclusione per Leao: pronto Okafor. Conte rilancia Politano e Kvaratskhelia a supporto di Lukaku. Il match è in programma martedì 29 ottobre alle 20:45 a San Siro

