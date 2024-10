Probabili formazioni: tornano Konè-Zalewski dal 1'

Juric prova a salvare il suo futuro contro il suo passato. Konè e Zalewski, subentrati alla mezz'ora contro la Fiorentina, ritornano titolari. A far loro spazio però non sono i "sostituiti" Cristante e Angelino, ma lo squalificato Hermoso e il giovane Pisilli, con il brasiliano ex Lipsia spostato in difesa. Vanoli si affida ancora alla coppia Sanabria-Adams in attacco: ecco le probabili formazioni di Roma-Torino