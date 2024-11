A Monza Leao va verso la terza panchina di fila in campionato. E non sarebbe l'unica novità: Terracciano terzino destro (preferito ad Emerson Royal e Calabria, che non è al meglio), Tomori e Loftus-CHeek fuori le altre possibili scelte di Fonseca. Nel Monza ballottaggio tra Caprari e Maldini, col primo comunque favorito. Partita live sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW