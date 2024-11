Il derby è della Juventus . Finisce 2-0 all'Allianz Stadium, sfida cittadina vinta con un gol per tempo per la gioia del pubblico bianconero. Decidono le reti di Weah e Yildiz, che legittimano la supremazia contro il Torino con una prestazione più che convincente. Ne ha parlato Thiago Motta a Sky nel post-partita: " È sempre importante giocare con equilibrio . Abbiamo fatto una buona partita, tre punti importanti. Sono contento della prestazione e del risultato. Ne approfitto per ringraziare il nostro pubblico e i giocatori: non era facile con la terza partita della settimana. Abbiamo gestito le energie facendo una partita solida, seria e concreta. Abbiamo meritato di vincere ".

"I nostri attaccanti sono un'arma in più"

Motta si è soffermato sugli attaccanti: "Weah e Yildiz possono migliorare ancora tantissimo. Dobbiamo insistere con l’azione del secondo gol. Bravo Weah nella fase difensiva come gli altri sulla trequarti. È importante aiutare i terzini quando si tratta di difendere. Perché Yildiz e Conceicao non dall'inizio? Li vedo bene così come Weah, che sta attraversando un grande momento. Conceicao da subentrato ha aiutato tantissimo e noi dobbiamo essere ad alto livello tutta la partita. A volte ci serve qualcosa di più nella ripresa: ecco perché li alterno. È un’arma in più che abbiamo, ma possono giocare anche insieme. Non era facile contro il Torino con tanti duelli individuali". E se non ci fosse Vlahovic centravanti chi gioca? "Dipende dalla partita e dal momento. Nella ripresa poi abbiamo giocato senza punta. Chi sta nel momento migliore lo potrà fare".