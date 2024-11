Sente la squadra tutta con sé, dal primo all'ultimo giocatore? Sta passando alla storia come l'allenatore che non fa giocare Hummels, qual è la sua scelta tecnica in merito?

"Ci sono momenti dove sento la squadra, anche dopo alcune sconfitte, pur in momenti negativi. Contro l'Union ho visto poca concentrazione, una squadra distratta, contropiedi in superiorità dove non siamo stati sul pezzo, lì non ho visto la mia squadra, non nelle sue caratteristiche. Hummels? Mai un litigio, è un grandissimo professionista. Nessun problema in assoluto, ma devo essere onesto nel mio lavoro e scegliere quello che penso sia giusto per le partite".