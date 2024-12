Dove vedere Milan-Roma

La partita Milan-Roma , valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 29 dicembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan-Roma

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma (6 vittorie, 3 pareggi), segnando una media di 2.2 gol a incontro; l’ultimo successo giallorosso contro i rossoneri nella competizione risale al 27 ottobre 2019, 2-1 firmato da Dzeko e Zaniolo. La Roma ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime sei trasferte contro il Milan in campionato (in Serie A ha registrato una serie più lunga con almeno due gol esterni subiti contro questa avversaria solo tra il 1942 e il 1953, otto) – i capitolini avevano incassato al massimo un centro nelle precedenti tre fuori casa contro i rossoneri (3 vittorie). Il Milan ha trovato la rete in tutte le ultime 13 gare contro la Roma in Serie A per la prima volta nella sua storia; dall’altra parte, i giallorossi hanno segnato almeno un gol in ciascuno degli ultimi otto incontri con i rossoneri nel torneo e non fanno meglio dal 2009 (serie di nove in quell’occasione). La Roma ha perso tutte le utime quattro gare esterne giocate in campionato: i giallorossi hanno registrato cinque ko di fila in Serie A in una sola occasione nell’era dei tre punti a vittoria, tra settembre e novembre 2008, con Luciano Spalletti in panchina. Il Milan ha tenuto la porta inviolata in almeno sei delle prime otto gare casalinghe in una stagione di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2002/03 (sette clean sheet interni in quell’occasione); tuttavia, i rossoneri non hanno trovato la rete in tre degli ultimi quattro incontri domestici in campionato, tante volte quante nei precedenti 45. La Roma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1 sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti nove (1 pareggio, 6 sconfitte); tuttavia, i giallorossi hanno centrato solo un successo nelle ultime 10 sfide contro avversarie che hanno iniziato la giornata nelle prime otto posizioni in classifica in Serie A (3 pareggi, 6 sconfitte), 3-0 contro l’Udinese lo scorso 22 settembre. Il Milan ha vinto l’ultima gara di Serie A giocata nell’anno solare tra il 2020 e il 2023, dopo che aveva trovato il successo solo in due delle otto precedenti (3 pareggi, 3 sconfitte); dall’altra parte, la Roma non ha ottenuto vittorie nell’ultima partita di campionato dell’anno solare tra il 2021 e il 2023 (2 pareggi, 1 sconfitta), dopo che aveva trionfato ben 17 volte nelle 20 precedenti (2 pareggi, 1 sconfitta). Solo Atalanta (500) e Inter (452) ha toccato più palloni in area avversaria di Roma (445) e Milan (436) finora in questa stagione di Serie A.