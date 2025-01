Il girone di ritorno di Serie A sarà aperto dall'anticipo del venerdì tra Lazio e Como. Scelte quasi obbligate per Baroni che si affiderà a Dia in avanti, con Pellegrini favorito su Tavares in difesa. Nel Como non recupera Sergi Roberto e c’è Goldaniga squalificato. Fabregas verso il 4-2-3-1 con Cutrone in attacco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT