Dal 2000 in poi ci sono tre squadre che hanno speso più di un miliardo soltanto per attaccanti (dove sono contate sia punte che mezze punte o ali d'attacco). In classifica c'è anche la Juventus con 877 milioni investiti per i vari CR7, Higuain e Vlahovic. Psg sul podio ma non in vetta. E chi è l'attaccante più costoso per ognuna delle squadre in classifica?

MOTTA, LA CONFERENZA LIVE - TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO IN DIRETTA