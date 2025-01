Pellegrini e Dybala dal 1': probabili Bologna-Roma

In casa Bologna, oltre agli infortunati di lungo corso, contro la Roma mancherà per squalifica Pobega. Tanta concorrenza in attacco, in difesa ballottaggio Holm-De Silvestri sulla destra con Miranda, confermatissimo, dall'latro lato. Ranieri dovrebbe optare per un 3-4-2-1 con Dybala e Pellegrini trequartisti. Gara in programma domani alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

PELLEGRINI: "ROMA E' CASA MIA, MAI PENSATO DI ANDARE VIA"