Domenica alle 18 l'Inter è ospite del Lecce al "Via del Mare" (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Giampaolo è senza lo squalificato Rebic e Dorgu giocherà ancora da terzino, con Tete Morente e Pierotti ai lati di Krstovic. Senza Acerbi, Correa e Calhanoglu, Inzaghi ne cambia 4 rispetto allo Sparta: c'è Darmian (per Pavard) in difesa, Frattesi e ZIelinski play a centrocampo. Carlos Augusto in vantaggio su Dimarco. Ecco le probabili formazioni

