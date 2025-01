Le probabili formazioni di Atalanta-Torino

Appuntamento alle ore 18.00 per la sfida tra Atalanta e Torino della 23^ giornata di Serie A. La Dea, solida al 3° posto, viene dal pareggio in Champions League con il Barcellona e da una serie di assenze: da Scalvini per infortunio a Zaniolo per motivi di mercato. La notizia più importante è il ritorno di Scamacca: prima convocazione dopo 6 mesi dalla rottura del crociato. Il Torino ci crede, e punta sulla coppia difensiva Coco-Maripan e su Adams come punta

TUTTI GLI HIGHLIGHTS