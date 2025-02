"La miglior notizia? È la vittoria" - risponde semplicemente Thiago Motta dopo il poker rifilato all'Empoli che spezza la serie di de ko di fila tra Napoli e Benfica. 4-1, nel segno di Kolo Muani (doppietta in tre minuti), ma anche di Vlahovic e Conceição: "Faccio i complimenti ai miei giocatori per il coraggio e per una vittoria ottenuta meritatamente, con grane lavoro. Di squadra e individuale" - è l'analisi dell'allenatore bianconero nel post partita a DAZN. " Oggi i giocatori si sono presi tante responsabilità in campo, perché sono giocatori forti. Se lo meritano per l'impegno che hanno messo dal primo giorno di lavoro".

Yildiz e Vlahovic

Sui singoli: "Yildiz? Quando ho chiamato Vlahovic eravamo sul pari, Kenan stava bene, così come Kolo Muani, ho preferito togliere lui per avere un uomo in più in area. Sono felice anche per Dusan che ha contribuito col gol, ma anche col suo lavoro". Sempre su Vlahovic: "È convinto, vedo la sua faccia, la voglia che ha e la rabbia per questa situazione in cui non vogliamo essere. Ha giocato sempre, anche quando non era al massimo della forma". Infine un commento sulla ruleta di Yildiz che ha propiziato il secondo gol della Juve: "Bellissima, ma questo per lui è la normalità, ci sono cose che mi piacciono ancora di più e non meritava di uscire in quel momento, ma si fanno le scelte per il bene della squadra. Abbiamo grande fiducia in lui".