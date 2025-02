L'allenatore dell'Inter eologia la reazione della sua squadra dopo la sconfitta di giovedì scorso al Franchi: "Ho provato adalleggerire i ragazzi, ho detto loro di non ascoltare, lo hanno fatto". Punti che riportano a -1 l'Inter dal Napoli: "Sono punti importanti perché le altre non mollano". Sulle proteste della Fiorentina: "Ci sta che protestino però ho anche rivisto il rigore e non esiste" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi pe runa vittoria complicata che riporta l'Inter a -1 dalla capolista Napoli: "Sono stati bravissimi i ragazzi, siamo stati aiutati dal pubblico e abbiamo vinto insieme una partita determinante per il nostro cammino - dice - Abbiamo approcciato bene entrambi i tempi, da squadra matura. Non era semplice, abbiamo trovato la Fiorentina uguale a giovedì e serviva pazienza per muovere la palla. Però siamo stati più veloci, più bravi nelle seconde palle, più equilibrati: a parte il rigore, Sommer è stato tranquillo". Cosa è cambiato rispetto a giovedì: "Abbiamo analizzato quello che era successo, ho cercato di alleggerire i ragazzi insieme allo staff, non abbiamo fatto ritiro per farli stare con le famiglie. Gli ho detto di non ascoltare tanto, sono stati bravi e non hanno ascoltato, recuperando energie e mettendo in campo un'ottima prova, non scontata".

"Punti importanti perché le altre non mollano" Tre punti che valgono molto: "Sono importanti, dobbiamo continuare il nostro percorso, che è grande sia in Champions sia in campionato. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare, sapendo che ci sono altre squadre che stanno facendo altrettanto bene come l'Inter, che non mollano". Eppure a ogni sconfitta Inzaghi viene tirato in ballo: "Questa volta sono stato contento che si parlasse solo ed esclusivamente di Inzaghi, volevo che i ragazzi stessero tranquilli. Io ai ragazzi devo tanto, non avevo dubbi che si parlasse solo di me, sono l'allenatore e questo mi ha tranquillizzato per la partita di stasera, i ragazzi li ho visti bene e sereni".