Le probabili formazioni di Milan-Verona

Conceicao riparte dalla sfida contro il Verona. Spazio in difesa alla coppia Thiaw-Pavlovic, mentre potrebbero rimanere a riposo in vista del prossimo match di Champions, Pulisic, Joao Felix e Leao. Gimenez confermato invece dal 1'. Zanetti ritrova Duda, dopo la squalifica, che andrà a riprendere posizione a centrocampo con Tchatchoua e Niasse. Il match Milan - Hellas Verona si gioca sabato 15 febbraio alle ore 20:45, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

PROBABILI FORMAZIONI 25^ GIORNATA DI SERIE A