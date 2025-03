L'Ifab ha approvato la modifica alla regola per evitare le perdite di tempo da parte dei portieri con il pallone in mano: avranno a disposizione 8 secondi per rimettere la sfera in gioco, altrimenti scatterà il corner per la squadra avversaria. La regola entrerà in vigore in tutto il mondo a partire dal 1° luglio 2025, la regola sarà già valida nel Mondiale per Club. Test anche in Italia per il "video supporto"

NAPOLI-INTER LIVE