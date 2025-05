Fattore rimonte per il Milan di Sergio Conceiçao. Dal suo arrivo in panchina nello scorso gennaio, i rossoneri hanno recuperato 8 partite da situazione di svantaggio. Le prime due in Supercoppa Italiana contro Juve e Inter che hanno permesso a Pulisic e compagni di alzare un trofeo. Le altre in campionato, con l'ultima rimonta che si è concretizzata proprio nello scorso turno di Serie A in casa del Genoa

GENOA-MILAN 1-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE