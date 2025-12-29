 Le squadre con il valore rosa più alto del 2025: la classifica | Sky Sport
Le squadre con il valore rosa più alto del 2025: comanda il Real Madrid. La classifica

Calcio fotogallery
11 foto

In vista della chiusura dell'anno, il portale Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre con il valore rosa più alto del 2025. In testa c'è il Real Madrid di Mbappé, mentre in top 30 ci sono ben quattro italiane. La classifica completa

