Scudetto al Napoli domenica se… Le combinazioni

Introduzione

Mancano 180 minuti alla fine del campionato, ma il verdetto scudetto (in chiave Napoli) potrebbe arrivare già nella maxi domenica del 18 maggio con quasi tutte le squadre del campionato in campo. Il Napoli giocherà a Parma, l'Inter in casa contro la Lazio: ma quali sono le combinazioni che potrebbero far festeggiare la squadra di Conte? E quali sono invece quelle che potrebbero sorridere all'Inter di Inzaghi in chiave rimonta? Ovviamente, non possiamo dimenticare nello scenario la questione spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti. Vediamo ora tutti i dettagli, i calendari, le regole e cosa potrebbe succedere

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT