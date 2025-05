Con Napoli, Inter e Atalanta già aritmeticamente certe della qualificazione in Champions (e il Bologna comunque sicuro di partecipare all'Europa League dopo il successo in Coppa Italia contro il Milan) restano ancora tre posti a disposizione per le prossime coppe europee. Uno per la Champions, uno per l'Europa League e l'ultimo per la Conference League. La lotta, ad oggi, coinvolge cinque club, dal 4° posto della Juve al 7° della Fiorentina: a poche ore dalle partite decisive proviamo a riepilogare ogni possibile scenario di arrivo a pari punti. E' c'è addirittura una combinazione (remota) per cui potrebbe non bastare il verdetto del campo ma Juve e Roma andrebbero a un clamoroso sorteggio…