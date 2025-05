Emozioni e tensione alle stelle per quest'ultima giornata di campionato che decide il titolo: il Napoli affronta il Cagliari e parte con un punto di vantaggio sull'Inter, in trasferta a Como davanti a una parata di star del cinema e della musica. Il racconto, per immagini, di questa infinita corsa scudetto in diretta: al momento 0-0 per la squadra di Conte e nerazzurri in vantaggio e primi in classifica

LIVE: NAPOLI-CAGLIARI - COMO-INTER