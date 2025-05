Oriali e Lukaku: "Speriamo Conte resti a Napoli"

In occasione della sfilata per la conquista dello scudetto ha parlato Gabriele Oriali: "Il binomio con Conte funziona, siamo molto contenti. Il suo futuro? Spero si possa continuare questa esperienza". Dello stesso avviso anche Romelu Lukaku: "Farei di tutto per far rimanere il nostro allenatore. Sono felice per questo popolo"

FESTA SCUDETTO LIVE