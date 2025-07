Il ritorno è ufficiale. Stefano Pioli ritrova la panchina della Fiorentina e, a distanza di settimane dall'accordo trovato, ha finalmente messo piedi al Viola Park per cominciare la seconda avventura sulla panchina dei toscani. "C’è sicuramente emozione, perché Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me - ha detto l'allenatore ai microfoni ufficiali della società -. Tornare a lavorare qui è una grande emozione, lo faccio con enorme piacere e grande senso di responsabilità. Siamo un grande club, abbiamo una città intera che ci sostiene. Rivedere facce che ho conosciuto e con la quale abbiamo vissuto delle esperienze importanti è un fatto molto piacevole, che mi fa sentire a casa. Ho trovato una struttura eccezionale, incredibile, molto diversa rispetto a quella che avevamo prima: questo è tutto un plus che avremo per cercare di fare al meglio il nostro lavoro e far sì che la prossima stagione sia la migliore possibile".

Approfondimento Ricominciare senza essersi mai lasciati