Bologna-Inter, Italiano prima della Supercoppa: "Orgogliosi, saremo il quarto incomodo"
L'allenatore rossoblù alla viglia della semifinale con l'Inter: "Lucumì sta molto meglio col tendine, Vitik si è aggregato ieri per la prima volta". Su Immobile: "Dall'inizio no, non ha i minuti, ma a partita in corso può darci una grossa mano. Felici di essere qui? No, di più. Chivu ha portato un bel po' di novità, sappiamo di affrontare una delle più forti in Italia e in Europa". La partita è in programma venerdì alle 20
Finisce qui la conferenza stampa di Italiano. Tra poco parla Chivu: segui qui LIVE la sua CONFERENZA STAMPA
Cosa ne pensa del calcio in Arabia Saudita?
"Si vede che c'è l'intenzione di crescere sotto tutti i punti di vista. Lo stadio è all'avanguardia, i centri sportivi anche. Tra nove anni ci sarà il Mondiale e tutto avrà una accelerata importante".
Quanti minuti ha Ferguson? E Immobile?
"Non è una questione di condizione e minuti, sta alternando partite di grande attenzione e qualità, con altre meno lucide. Può capitare. Quando va in nazionale performa alla grande, qui è un momento un po' così. È reduce anche da piccoli fastidi al ginocchio. Immobile? Dall'inizio non potrà esserci, non ha i minuti, ma a partita in corso può darci una grossa mano. C'è il timore di farsi male di nuovo, ma ora lo vedo tranquillo e libero".
Cosa si prova ed essere qui?
"Vogliamo fare bene, anche per il presidente. Soffre quando perdiamo ed è uno spettacolo quando vinciamo. Ripeto, c'è grandissimo orgoglio".
Da Bologna dovrebbero arrivare 400-500 persone. È una spinta in più?
"Sono qui da un anno e mezzo e percepisco questa spinta in modo esagerato. Anche domani avremo il loro sostegno e la necessità di spingere per loro. Questi sacrifici vanno ripagati. Rendiamoli ancor più orgogliosi. Chi verrà qui avrà la voglia di prolungare il soggiorno a Riad". De Silvestri: "Un enorme grazie a chi verrà qui a sostenerci. Loro sanno bene come siamo fatti, capiscono questo gruppo. C'è grande empatia, siamo una famiglia. È stata anche questa la chiave per tantissime vittorie".
Pensava di poter essere qui? Che insegnamento prende alla finale di Coppa Italia del 2023 persa con la Fiorentina contro l'Inter?
"Quando dico che contro certe squadre devi performare a un livello superiore intendo proprio questo. La Champions ci ha dato un grande spinta, poi qualcosa è scattato. La finale del 2023 me la ricordo, l'Inter aveva fatto una prestazione grandiosa. Per batterli servono errori e regali zero, e superficialità sotto zero. So che abbiamo le qualità per far male e possiamo giocarci le nostre possibilità. Dobbiamo attingere ovunque, mi aspetto sacrificio da parte di tutti, chi gioca, chi subentra. Tutti".
Una canzone di Lucio Dalla dice 'dove saremo io e te domani'. Cosa vuol dire questa partita per Bologna?
"L'emozione e la soddisfazione di giocarti un trofeo così importante contro squadre così forti. Diciamo che noi siamo il quarto incomodo. Domani non puoi performare a livello normale, te lo chiede l'avversario".
Come stanno gli acciaccati? E che emozione è essere qui a giocarsi un altro trofeo?
"In difesa abbiamo avuto grosse difficoltà. De Silvestri e Lykogiannis ci hanno dato una mano adattandosi. Lucumì sta molto meglio col tendine, Vitik si è aggregato ieri per la prima volta, numericamente stiamo aggiungendo calciatori. Rientra anche Immobile. Averlo vuol dire personalità, gol, esperienza, pericolosità. Mi auguro presto di alzare il suo minutaggio. Ripeto: siamo in linea coi programmi, chiunque gioca dà il massimo, domani sarà un grande test".
È il momento più alto della sua storia al Bologna? È un esame di maturità?
"C'è sempre qualcosa da perdere, ecco perché bisogna farsi trovare pronti. Negli ultimi anni Bologna è cresciuto sotto ogni punto di vista, a partire dalla qualificazione Champions di qualche anno fa. Stiamo trovando una continuità che lascia ben sperare, siamo in linea coi programmi. Questa partita servirà per un altro step di crescita".
Cosa vi preoccupa dell'Inter?
"È una partita secca, coi rigori dopo novanta minuti, sono partite diverse. È anche un'Inter diversa che sta coinvolgendo tanti uomini e proponendo qualcosa d'altro sotto l'aspetto tattico. A parte col Liverpool, decisa da un episodio molto discutibile, è una squadra che gioca bene, arrembante, che crea. Sono dei campioni, Chivu ha portato un bel po' di novità. Sappiamo di affrontare una delle più forti in Italia e in Europa".
C'è grande rispetto per l'Inter ma anche per voi stessi. Partite da questo pensiero?
"Non siamo felici, di più. E orgogliosi di essere qui. Come dico sempre ai ragazzi c'è sempre da dimostrare e qualcosina da perdere, dobbiamo farci trovare pronti. Ci siamo meritati questo posto. Siamo in salute anche se arriviamo da un ko in campionato, ma tutte le competizioni le stiamo affrontando con entusiasmo e fiducia".
Tra pochissimo le parole di Vincenzo Italiano, con lui c'è Lorenzo De Silvestri.
Stasera si parte con la prima semifinale Milan-Napoli: le probabili
Conte pensa a Di Lorenzo in difesa con Politano esterno destro di centrocampo. A sinistra Spinazzola dal 1'. In avanti Elmas, con Lang in panchina. Allegri non recupera Leao: sarà Nkunku ad affiancare Pulisic. A centrocampo Loftus-Cheek in vantaggio su Fofana. In difesa De Winter titolare al posto di Gabbia infortunato. Le probabili scelte di Conte e Allegri. Match in programma a Riad giovedì 18 dicembre alle 20 italiane.
Gli highlights di Bologna-Juventus 0-1
Quando verranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa
Sono ufficiali le date dei recuperi dei match di Serie A che verranno rinviati a causa della Supercoppa Italiana
- Napoli-Parma, mercoledì 14 gennaio ore 18.30
- Inter-Lecce, mercoledì 14 gennaio ore 20.45
- Verona-Bologna, giovedì 15 gennaio ore 18.30
- Como-Milan, giovedì 15 gennaio ore 20.45
Le ultime sull'Inter
I nerazzurri sono arrivati a Riad con Calhanoglu e Darmian aggregati al gruppo. Acerbi e Dumfries, invece, sono rimasti a Milano
I convocati del Bologna
I giocatori di Italiano sono arrivati martedì in Arabia Saudita. Non si è aggregato ai compagni Freuler, rimasto a Bologna, mentre ci sono Skorupski e Vitik anche se difficilmente saranno pronti per scendere in campo. Ecco l'elenco dei convocati:
- Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.
- Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.
- Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
- Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Benvenuti nel liveblog che segue in diretta la conferenza di Vincenzo Italiano in vista della semifinale di Supercoppa contro l'Inter. L'allenatore del Bologna parla a partire dalle 11.30