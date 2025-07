Un'altra doppia seduta per il Milan nel terzo giorno di lavoro, in questa seconda settimana di ritiro. In mattinata si è rivisto anche Ibrahimovic, mentre i rossoneri lavorano parallelamente sul mercato per mettere a segno altri acquisti dopo che nella giornata di lunedì è stato ufficializzato il colpo Luka Modric. Per la serata, invece, Allegri ha concesso un piccolo strappo alla regola sull'alimentazione sana e controllata - rispettata durante questi primi dieci giorni di ritiro -, durante la cena obbligatoria che ci sarà a Milanello: ha autorizzato, infatti, torta, pasticcini e brindisi per festeggiare il 26° compleanno di Pobega, a dimostrazione di come il clima all’interno del gruppo sia molto disteso.

Potrebbe interessarti Eto'o, il numero 36 e due cori cult: chi è Embolo