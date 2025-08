Dopo la presentazione in conferenza stampa, il fuoriclasse croato è stato accolto dal grande entusiasmo dei tifosi rossoneri nel centro di Milano. Sono infatti arrivate circa 2000 persone per salutare Luka Modric, che si è affacciato da una finestra dello store del Milan e ha lanciato ai fan la sua nuova maglia con il numero 14. Poi è sceso tra i tifosi per firmare maglie e concedersi a qualche foto

MODRIC: "IL MILAN DEVE LOTTARE PER VINCERE TROFEI"