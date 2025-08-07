Clima teso al termine del primo tempo dell'amichevole tra Como e Real Betis a Cadice, in Spagna. Fornals dà uno schiaffo a Perrone a seguito di un contrasto, dopo che già l'allenatore degli andalusi, Pellegrini, si era confrontato con Cesc Fabregas e gli aveva rimproverato l'eccessiva foga dei suoi. Perrone ricambia e, da lì, ecco la rissa, con il direttore di gara costretto a espellere sia il giocatore del Como che Hector Bellerin. Qui il foto-racconto dell'episodio

