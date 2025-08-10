Dopo il pareggio per 2-2 contro la Reggiana, la Juventus in Germania ha vinto la sua prima amichevole estiva . I bianconeri hanno batutto 1-2 il Borussia Dortmund grazie alla doppietta di Cambiaso , mentre per i tedeschi il gol è stato di Beier . Al termine della partita l'allenatore bianconero Igor Tudor ha detto: "Abbiamo fatto un buon lavoro, ora si riparte martedì. David ha fatto la prima gara seria alla Juventus contro un avversario di livello. Si è mosso bene, era applicato, concentrato su quello che doveva fare, c'è ancora tanta stanchezza. Non è abituato agli allenamenti che abbiamo fatto, sicuramente con la freschezza sarà ancora tutto più facile. Non so quanto manca ancora per l'inserimento dei nuovi. Nelle partite di agosto manca freschezza, manca lucidità nelle gambe, però c'è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi. È stato un buon allenamento".

"Bremer sta bene, ora serve fargli fare minutaggio"

Tudor ha anche parlato di Bremer, al rientro dopo il lungo infortunio al ginocchio: "Bremer sta bene, ha fatto un tempo in una partita seria, ora vediamo come fargli fare minutaggio. È rimasto mercoledì e sabato contro l'Atalanta, poi si gioca. C'è poco tempo e bisogna già iniziare a pensare alla partita di Parma. Kolo Muani? Abbiamo già parlato ieri di mercato, non è cambiato niente. Rugani è affidabile, esperto sbaglia poco, ci può dare una mano. Douglas al posto di Yildiz? Vede la porta, ha il gol nel sangue. Se devo scegliere un posto per lui nel mio sistema lo vedo lì, non davanti alla difesa, può fare gol. Io lavoro con tutti i giocatori che ho a disposizione, li tratto come è giusto trattarli. Devo rivedere la partita, mi è sembrata una partita seria, c'era anche caldo e stanchezza, i ritmi poi saranno più alti. L'importante era che nessuno si facesse male. In queste partite il risultato conta poco, serve il giusto atteggiamento, la voglia di fare e prepararsi al meglio per quando diventa importante".