Juventus-Juve Next Gen 2-0, le pagelle

amichevole fotogallery
12 foto

Partita finita al 52' dopo l'invasione di campo dei tifosi per salutare i giocatori. Nel primo tempo gol e assist di Douglas Luiz che è il migliore in campo. In gol anche Vlahovic dopo aver sbagliato un'occasione qualche minuto prima. Le pagelle di Paolo Ciarravano

JUVENTUS-JUVE NEXT GEN: GLI HIGHLIGHTS

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

    Serie A: Ultime Notizie

    Juventus-Next Gen 2-0: in gol Douglas e Vlahovic

    amichevole

    Termina 2-0 l'amichevole tra Juventus e Juve Next Gen. A sbloccare il match è Douglas Luiz con un...

    Conte: "Vogliamo ancora rompere le scatole"

    napoli

    L'allenatore del Napoli parla in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olympiacos:...

    E' morto Franco Cresci, ex difensore del Bologna

    bologna

    È scomparso questa mattina all’età di 79 anni Franco Cresci, difensore del Bologna con 404...