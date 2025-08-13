Juventus-Juve Next Gen 2-0, le pagelle
Partita finita al 52' dopo l'invasione di campo dei tifosi per salutare i giocatori. Nel primo tempo gol e assist di Douglas Luiz che è il migliore in campo. In gol anche Vlahovic dopo aver sbagliato un'occasione qualche minuto prima. Le pagelle di Paolo Ciarravano
- PINSOGLIO: voto 6
- GATTI: voto 6
- RUGANI: voto 6
- KELLY: voto 6
- NICO GONZALEZ: voto 6
- MCKENNIE: voto 6.5
- KOOPMEINERS: voto 6
- KOSTIC: voto 6.5
- MIRETTI: voto 6
- DOUGLAS LUIZ: voto 7.5
- VLAHOVIC: voto 6.5
- dal 38' ROUHI: SV
- dal 46' DI GREGORIO: SV
- dal 46' KALULU: SV
- dal 46' DJALO: SV
- dal 46' JOAO MARIO: SV
- dal 46' LOCATELLI: SV
- dal 46' THURAM: SV
- dal 46' CAMBIASO: SV
- dal 46' CONCEICAO: SV
- dal 46' YILDIZ: SV
- dal 46' DAVID: SV