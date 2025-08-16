Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter-Olympiacos: risultato e gol dell'amichevole LIVE

live amichevole

Quarto e ultimo test dell'estate per l'Inter prima dell'inizio ufficiale del campionato (lunedì 25 contro il Torino). A Bari contro l'Olympiacos Chivu schiera Thuram con Lautaro dal 1', in difesa ci sono Pavard, Acerbi e Bastoni. Fuori Calhanoglu 

LE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA SERIE A

INTER-OLYMPIACOS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

  • INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu. 
  • OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Bruno, Biancone, Kalogeropoulos, Costinha; Garcia, Mouzakitis; Nascimento, Strefezza, Cabella; Yazici. All. Mendilibar. 
LIVE

Squadre in campo: tra poco il calcio d'inizio di Inter-Olympiacos

Chi vince lo scudetto? Per Opta Inter favorita

Il "Supercomputer" ha calcolato le probabilità di vittoria dello scudetto che hanno tutte le squadre, oltre a quelle di qualificarsi per la Champions o l'Europa League. La grande favorita per è l'Inter, con il 36.09% di possibilità di vincere il campionato

Chi vince lo scudetto? Le previsioni del Supercomputer Opta

Chi vince lo scudetto? Le previsioni del Supercomputer Opta

Vai al contenuto

I numeri di maglia dell'Inter

Dall'1 di Sommer al 95 di Bastoni: la numerazione ufficiale nerazzurra per la stagione 2025-2026

Inter-Olympiacos: la formazione ufficiale nerazzurra

L'Inter verso il San Nicola

Sui social nerazzurri le immagini dei giocatori dell'Inter che vanno verso il San Nicola

Inter-Koné, la Roma ha deciso di tenere il centrocampista francese

L'Inter ha avuto un contatto diretto con la Roma per Manu Koné ma l'offerta nerazzurra è stata ritenuta troppo bassa. I giallorossi hanno deciso di trattenere il centrocampista francese, non ci sono i presupposti per andare avanti nella trattativa

La Roma chiude all'Inter: ha deciso di tenere Koné

La Roma chiude all'Inter: ha deciso di tenere Koné

Vai al contenuto

Su Sky è iniziata la Premier e pure la Ligue 1!

Inter, Marotta diventa azionista del club

Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è diventato azionista del club con una quota vicina al 2%. "L'investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del club e del suo continuo sviluppo", così l'Inter nel comunicato ufficiale

Inter, Marotta diventa azionista del club

Inter, Marotta diventa azionista del club

Vai al contenuto

Juric: "Lookman? Con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero"

Intervistato da l'Eco di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato del caso Lookman: "Ademola con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Bisogna accettare la situazione, dispiace che si sia arrivati a questo punto. Sappiamo che la società è al lavoro, deve risolvere. Non possiamo immaginare che arrivi uno che faccia trenta gol come Retegui. Se pensiamo di poter comprare due giocatori uguali a quelli che partono, sbagliamo"

Caso Lookman: le parole di Juric sull'attaccante nigeriano

Caso Lookman: le parole di Juric sull'attaccante nigeriano

Vai al contenuto

I risultati estivi dell'Inter

  • Inter-Inter U23 7-2
  • Monaco-Inter 1-2
  • Monza-Inter 2-2 (5-7 dcr)
  • Inter-Olympiacos: oggi al San Nicola a Bari alle 20.30

Il quadro con tutti i risultati e le ultime partite in calendario

Iscriviti al canale Whatsapp “Sky Sport Italia”

Le migliori notizie, con lo stile Sky, video, immagini, possibilità di interagire con noi e con i nostri talent. CLICCA QUI

Inter a Bari contro l'Olympiacos

Quarto e ultimo test dell'estate per l'Inter prima dell'inizio ufficiale del campionato (lunedì 25 contro il Torino). A Bari è amichevole contro i greci dell'Olympiacos. Calcio d'inizio alle 20.30

Serie A: Altre Notizie

Atalanta-Juventus LIVE: Scamacca e David dal 1'

live amichevole

L'inizio del campionato si avvicina e Atalanta e Juve si sfidano nell'ultima amichevole...

Inter-Olympiacos: le formazioni ufficiali

live amichevole

Quarto e ultimo test dell'estate per l'Inter prima dell'inizio ufficiale del campionato (lunedì...

Roma, 2-2 col Neom: Dybala titolare e in campo 56'

amichevole

Nell’ultima amichevole del suo pre campionato, la squadra di Gasperini pareggia contro i sauditi...

Verona, rottura del legamento crociato per Suslov

Serie A

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il centrocampista del Verona...

Dybala torna tra i convocati, out Pellegrini

Roma-Neom

Ultima amichevole per la Roma prima dell'esordio in campionato contro il Bologna: i giallorossi...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE