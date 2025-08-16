Inter-Olympiacos: risultato e gol dell'amichevole LIVE
Quarto e ultimo test dell'estate per l'Inter prima dell'inizio ufficiale del campionato (lunedì 25 contro il Torino). A Bari contro l'Olympiacos Chivu schiera Thuram con Lautaro dal 1', in difesa ci sono Pavard, Acerbi e Bastoni. Fuori Calhanoglu
INTER-OLYMPIACOS, LE FORMAZIONI UFFICIALI
- INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
- OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Bruno, Biancone, Kalogeropoulos, Costinha; Garcia, Mouzakitis; Nascimento, Strefezza, Cabella; Yazici. All. Mendilibar.
Squadre in campo: tra poco il calcio d'inizio di Inter-Olympiacos
Chi vince lo scudetto? Per Opta Inter favorita
Il "Supercomputer" ha calcolato le probabilità di vittoria dello scudetto che hanno tutte le squadre, oltre a quelle di qualificarsi per la Champions o l'Europa League. La grande favorita per è l'Inter, con il 36.09% di possibilità di vincere il campionato.
I numeri di maglia dell'Inter
Dall'1 di Sommer al 95 di Bastoni: la numerazione ufficiale nerazzurra per la stagione 2025-2026
Inter-Olympiacos: la formazione ufficiale nerazzurra
L'Inter verso il San Nicola
Sui social nerazzurri le immagini dei giocatori dell'Inter che vanno verso il San Nicola
Inter-Koné, la Roma ha deciso di tenere il centrocampista francese
L'Inter ha avuto un contatto diretto con la Roma per Manu Koné ma l'offerta nerazzurra è stata ritenuta troppo bassa. I giallorossi hanno deciso di trattenere il centrocampista francese, non ci sono i presupposti per andare avanti nella trattativa
Inter, Marotta diventa azionista del club
Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta è diventato azionista del club con una quota vicina al 2%. "L'investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del club e del suo continuo sviluppo", così l'Inter nel comunicato ufficiale
Juric: "Lookman? Con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero"
Intervistato da l'Eco di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato del caso Lookman: "Ademola con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Bisogna accettare la situazione, dispiace che si sia arrivati a questo punto. Sappiamo che la società è al lavoro, deve risolvere. Non possiamo immaginare che arrivi uno che faccia trenta gol come Retegui. Se pensiamo di poter comprare due giocatori uguali a quelli che partono, sbagliamo"
I risultati estivi dell'Inter
- Inter-Inter U23 7-2
- Monaco-Inter 1-2
- Monza-Inter 2-2 (5-7 dcr)
- Inter-Olympiacos: oggi al San Nicola a Bari alle 20.30
