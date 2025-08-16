Intervistato da l'Eco di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato del caso Lookman: "Ademola con me è stato molto corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Bisogna accettare la situazione, dispiace che si sia arrivati a questo punto. Sappiamo che la società è al lavoro, deve risolvere. Non possiamo immaginare che arrivi uno che faccia trenta gol come Retegui. Se pensiamo di poter comprare due giocatori uguali a quelli che partono, sbagliamo"