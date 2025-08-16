Inter-Olympiacos 2-0, le pagelle dell'amichevole
L'Inter vince l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Contro l'Olympiacos un gol per tempo (Dimarco e Thuram) e difesa che non ha subito grandi occasioni. Di seguito le pagelle dell'amichevole
- SOMMER: voto 6
- PAVARD: voto 6
- ACERBI: voto 6
- BASTONI: voto 6
- DUMFRIES: voto 6,5
- BARELLA: voto 6
- SUCIC: voto 6
- MKHITARYAN: voto 6,5
- DIMARCO: voto 7
- THURAM: voto 7,5
- LAUTARO MARTINEZ: voto 6,5
- Dal 28' LUIS HENRIQUE: voto 6
- Dal 61' BISSECK: voto 6
- Dal 61' CALHANOGLU: voto 6
- Dal 61' ZIELINSKI: voto 6
- Dal 61' DE VRIJ: voto 6
- Dal 71' DARMIAN: voto 6
- Dal 71' BONNY: voto 6
- Dal 71' ESPOSITO: voto 6,5
- Dal 81' ZALEWSKI: voto S.V.
- Dal 81' ASLLANI: voto S.V.