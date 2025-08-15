La Roma chiude all'Inter: ha deciso di tenere Koné

L'Inter ha avuto un contatto diretto con la Roma per Manu Koné ma l'offerta nerazzurra è stata ritenuta troppo bassa. I giallorossi hanno deciso di trattenere il centrocampista francese, non ci sono i presupposti per andare avanti nella trattativa
Niente da fare per il trasferimento di Manu Koné all'Inter. Visto che la trattativa per Lookman non si sblocca, i nerazzurri hanno offerto 40 milioni più bonus alla Roma per il cartellino del centrocampista francese, ma i giallorossi hanno ritenuto la proposta troppo bassa e ha deciso di trattenere il giocatore.
Le prossime mosse
A questo punto il club di Marotta cercherà di fare un altro investimento ma solo se ci sarà un'opportunità di mercato. L'Inter, infatti, non avverte l'esigenza di fare per forza un altro acquisto e aspetterà possibili occasioni.