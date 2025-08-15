Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter-Koné, la Roma ha deciso di tenere il centrocampista francese

Calciomercato

L'Inter ha avuto un contatto diretto con la Roma per Manu Koné ma l'offerta nerazzurra è stata ritenuta troppo bassa. I giallorossi hanno deciso di trattenere il centrocampista francese, non ci sono i presupposti per andare avanti nella trattativa

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Niente da fare per il trasferimento di Manu Koné all'Inter. Visto che la trattativa per Lookman non si sblocca, i nerazzurri hanno offerto 40 milioni più bonus alla Roma per il cartellino del centrocampista francese, ma i giallorossi hanno ritenuto la proposta troppo bassa e ha deciso di trattenere il giocatore.

Le prossime mosse

A questo punto il club di Marotta cercherà di fare un altro investimento ma solo se ci sarà un'opportunità di mercato. L'Inter, infatti, non avverte l'esigenza di fare per forza un altro acquisto e aspetterà possibili occasioni.

Calciomercato: Altre Notizie

La Roma avanza con decisione per Sancho e Bailey

Calciomercato

Nonostante il no all'Inter per la cessione di Koné, la Roma continua a lavorare sul mercato in...

La Roma chiude all'Inter: ha deciso di tenere Koné

Calciomercato

L'Inter ha avuto un contatto diretto con la Roma per Manu Koné ma l'offerta nerazzurra è stata...

Juric: "Lookman corretto con me, mi ha spiegato"

Calciomercato

Intervistato da l'Eco di Bergamo, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato del caso...

Napoli, primi contatti per Diouf del Lens

Calciomercato

Il Napoli ha messo gli occhi sul centrocampista Andy Diouf del Lens. Primi contatti tra club che...

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE