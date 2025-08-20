Esplora tutte le offerte Sky
L'attaccante, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue prime sensazioni da nerazzurro: "A Chivu devo tantissimo, se sono qui è per merito suo". Sulla scelta di trasferirsi all'Inter invece: "Era il mio sogno di bambino, ho rifiutato diverse squadre perché volevo solo venire qui"

Bonny è pronto a prendersi l'Inter. Il francese, dopo un pre campionato positivo con i nerazzurri, ha raccontato le sue prime sensazioni di questa nuova avventura a La Gazzetta dello Sport. "Sono arrivato in un mondo completamente nuovo, ma i compagni mi hanno accolto come fossi un loro fratellino - ha spiegato l'attaccante -. Dovrei elencarli tutti perché, insieme, fanno sentire un atmosfera quasi familiare". Da Parma a Milano, lo stesso percorso dell'allenatore Cristian Chivu. "Il rapporto con lui non è cambiato, è lo stesso di Parma, a un livello più alto, ma con uguali qualità. È diretto, esigente, onesto. Sono molto contento di averlo incrociato al momento giusto della carriera: gli devo tantissimo, se sono qua è anche merito suo", ha ammesso Bonny.

