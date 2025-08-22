Roma-Bologna, la conferenza stampa di Gasperini: "Pellegrini non verrà rinnovato"
Alla vigilia della partita contro il Bologna, l'allenatore della Roma Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita: "Non ho la sfera di critallo e non so quale sarà il futuro di Dovbyk. In questa fase il mercato è molto imprevedibile, avrei preferito una rosa più completa. Il club non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini: se troverà una situazione adeguata ed è contento di andar via, anche la società lo sarà"
in evidenza
Terminata la conferenza stampa
Punterà su Hermoso?
"Sembrava un esubero, invece è stato aggregato. Si vede che ha giocato ad alti livelli, ma è stato fermo 4 mesi. Si è allenato bene. Celik sarà squalificato, serve un sostituto. Vedremo. Sapevo delle difficoltà, ma mi auguravo che dopo il 30 giugno sarebbero stati più lievi. La volontà della società nei miei confronti è sempre stata la stessa, sono sempre stati chiari. La realtà però è diversa".
Si vedrà già contro il Bologna lo stile di gioco di Gasperini?
"Giocheremo per vincere, nel rispetto dell'avversario e nella fiducia che possiamo costruirci"
Il gioco della Roma cambierà per via delle caratteristiche degli esterni?
"Ne ho avuti talmente tanti, con caratteristiche diverse. Bisogna far rendere tutti al meglio per quelle che sono le loro qualità"
Chi sono i giocatori giusti?
"I giocatori quelli giusti sono quelli bravi, con valore e potenzialità. Volevamo ringiovanire e fare plusvalenze, cosa che ultimamente sembra essere molto facile ma non è così"
Con che modulo giocherà la Roma contro il Bologna?
"Ci adattiamo agli avversari a seconda di chi schiera e chi utilizza. Serve la duttilità per giocare due moduli senza problemi, anche nell'arco della stessa gara"
I nuovi acquisti possono essere tutti titolari?
"Per una questione di inserimento è difficile, ma titolari o a partita in corso possono giocare. Sono tutti giocatori giovani, bei profili con cui mi piace lavorare. El Aynaoui è quello in condizione migliore"
A che punto è il recupero di Pellegrini?
"Mi sembra che sia vicino al recupero. Io sono arrivato che lui era infortunato e quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non c'è una situazione così chiara: la società non vuole prolungargli il contratto ma lui ha bisogno di giocare. Non sono io la risposta più adatto per rispondere. Se lui trova una situazione adeguata ed è contento di andar via, anche la società lo sarà. Mi sembra una situazione molto chiara"
La Roma di oggi è più forte di quella di prima?
"Lo dovremo capire, è una Roma molto diversa. Sono passati tre mesi e tre titolari non ci sono più. Sono arrivati cinque nuovi giocatori di cui uno putroppo si è già infortunato. I numeri sono diversi, mi auguro sia più forte"
Quale sarà il futuro di Dovbyk?
"Non ho la sfera di cristallo, non so cosa succederà in questi 10 giorni. Per il Bologna è convocato e servirà la massima concentrazione. Lui e Ferguson sono due ottimi strumenti, diversi ma dipende da come vengono utilizzati"
Avrebbe voluto avere una rosa più completa per l'inizio del campionato?
"Assolutamente sì, ma abbiamo fatto bene con i giocatori che avevamo. Vorremmo tutti poter partire con una rosa definita per sfruttare al meglio la preparazione ma sembra essere ormai un'utopia.Un conto sono i propositi, un conto la realizzazione dei propositi"
Come sta Dybala?
"Paulo è sulla strada giusta, sta facendo tutto. Non può fare 90 minuti, o gioca dall'inizio o a partita in corso"
Come sta vivendo l'infortunio di Bailey e lo stallo nella trattativa per Sancho?
"Siamo veramente dispiaciuti per Bailey, è a nche difficile da spiegare. È davvero un peccato. Siamo nella fase finale del mercato ed è sempre molto imprevedibile, io guardo alla partita"
Come si immagina l'esordio?
"Ho letto stamattina che domani sarà la partita numero 600 per me ed è stata una grande sorpresa per me. Felice di realizzarla in uno stadio così pieno ed esigente. La squadra arriva con tanta voglia di fare, giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato"
Inizia la conferenza stampa
La conferenza di Gasperini
Bologna, fatta per Rowe
Tutto fatto per il passaggio dell'esterno del Marsiglia in rossoblù. Il giocatore è arrivato in città per le visite mediche, per un'operazione da 19.5 milioni di euro (bonus compresi) più il 10% sulla futura rivendita
Roma-Bologna, le immagini d'archivio
La Roma ha voluto ricordare i match del passato contro il Bologna attraverso alcune immagini d'archivio
Le prime 5 partite della Roma
Ecco il calendario della Roma nelle prime 5 partite della Serie A 2025/26
- Roma-Bologna
- Pisa-Roma
- Roma-Torino
- Lazio-Roma
- Roma-Verona
Bologna, i convocati per la Roma
Serie A, tutte le probabili formazioni
Serie A: le probabili formazioni della prima giornataVai al contenuto
Roma-Bologna, out Bailey
Al termine del primo allenamento da giocatore giallorosso, Leon Bailey ha subito un infortunio di natura muscolare al retto femorale destro I tempi di recupero potranno essere chiariti soltanto dopo gli esami strumentali ma la sua prenseza contro il Bologna è da escludersi
La Roma di Gasperini: analisi al fantacalcio
Dal nuovo allenatore fino ai nuovi acquisti e le certezze: la guida al fantacalcio
Analisi fantacalcio: la Roma di GasperiniVai al contenuto
Roma, alle 14.00 le conferenza stampa di Gasperini
Il nuovo allenatore della Roma si prepara a intervenire in conferenza stampa in vista della prima gioranta di Serie A che verà i giallorossi scendere in campo contro il Bologna