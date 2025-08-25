Serie A, i migliori giocatori Under 21 per gol e assist dopo 36 partite: Nico Paz 3°
Strepitoso esordio in campionato per il talento del Como, decisivo contro la Lazio con un assist e una magia su calcio di punizione. Considerando i giocatori Under 21 alla 36^ partita in Serie A dal 2000, Nico Paz occupa il 3° posto sommando i suoi gol e assist: davanti a lui solo due campioncini, uno ancora protagonista in campionato... (dati Transfermarkt)
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 13
- Squadre fino a quel momento: Genoa e Milan
- Stagione: 2012/13
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 13
- Squadre fino a quel momento: Atalanta e Milan
- Stagione: 2017/18
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 13
- Squadre fino a quel momento: Juventus e Frosinone
- Stagione: 2023/24
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 14
- Squadra fino a quel momento: Chievo
- Stagione: 2006/07
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 14
- Squadra fino a quel momento: Bologna
- Stagione: 2024/25
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 15
- Squadra fino a quel momento: Inter
- Stagione: 2004/05
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 15
- Squadra fino a quel momento: Roma
- Stagione: 2012/13
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 16
- Squadre fino a quel momento: Sampdoria e Inter
- Stagione: 2013/14
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 16
- Squadre fino a quel momento: Atalanta e Parma
- Stagione: 2019/20
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 17
- Squadra fino a quel momento: Inter
- Stagione: 2009/10
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 17
- Squadra fino a quel momento: Milan
- Stagione: 2018/19
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 18
- Squadre fino a quel momento: Inter, Fiorentina e Parma
- Stagione: 2002/03
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 18
- Squadra fino a quel momento: Como
- Stagione: 2025/26
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 22
- Squadra fino a quel momento: Milan
- Stagione: 2008/09
- Gol+assist alla 36^ partita in Serie A: 28
- Squadra fino a quel momento: Sassuolo
- Stagione: 2013/14