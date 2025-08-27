Serie A, gli arbitri per la 2^ giornata

Esplora tutte le offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 2^ giornata

le designazioni

Ecco gli arbitri per la seconda giornata di Serie A, in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Marinelli per Lecce-Milan, Napoli-Cagliari a Bonacina. Genoa-Juve sarà diretta da Chiffi, Marchetti a San Siro per Inter-Udinese

CREMONESE–SASSUOLO      Venerdì 29/08 h. 18.30

GUIDA

BARONE – MONACO

IV:      CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SOZZA

 

LECCE–MILAN   Venerdì 29/08

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV:      ARENA

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MERAVIGLIA

 

BOLOGNA – COMO    Sabato 30/08 h. 18.30

DOVERI

PALERMO – CATALLO

IV:       TREMOLADA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       PEZZUTO

 

PARMA-ATALANTA     Sabato 30/08 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PAIRETTO

 

NAPOLI–CAGLIARI    Sabato 30/08 h. 20.45

BONACINA

ROSSI C. – BAHRI

IV:      MARCENARO

VAR:     LA PENNA

AVAR:    PATERNA

 

PISA–ROMA     Sabato 30/08 h. 20.45

COLLU

CECCONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

 

GENOA–JUVENTUS   Domenica 31/08  h. 18.30

CHIFFI

MONDIN – FONTEMURATO

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

 

TORINO–FIORENTINA   Domenica 31/08   h. 18.30

ABISSO

PERETTI – PERROTTI

IV:     AYROLDI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DIONISI

 

INTER–UDINESE  Domenica 31/08   h. 20.45

MARCHETTI

BACCINI - COLAROSSI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARINI

AVAR:      AURELIANO

 

LAZIO–VERONA   Domenica 31/08  h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – GARZELLI

IV:     COLOMBO

VAR:    PEZZUTO

AVAR:      MARESCA

