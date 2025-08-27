Serie A, gli arbitri per la 2^ giornata

Arbitri Serie A, le designazioni per la 2^ giornatale designazioni
Ecco gli arbitri per la seconda giornata di Serie A, in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Marinelli per Lecce-Milan, Napoli-Cagliari a Bonacina. Genoa-Juve sarà diretta da Chiffi, Marchetti a San Siro per Inter-Udinese
CREMONESE–SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA
LECCE–MILAN Venerdì 29/08
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
PARMA-ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO
NAPOLI–CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45
BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA
AVAR: PATERNA
PISA–ROMA Sabato 30/08 h. 20.45
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
GENOA–JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
TORINO–FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
INTER–UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI - COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
LAZIO–VERONA Domenica 31/08 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA