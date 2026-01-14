L'Inter e Chivu volano con Pio Esposito. I nerazzurri passano in casa contro il Lecce, in un match sofferto e sbloccato solo nel finale di partita col jolly dalla panchina. Chivu è partito proprio dal suo legame speciale col classe 2005, suo giocatore già nelle selezioni giovanili dell'Inter: " Era un bambino piccolo ma già alto, siamo cresciuti insieme. Conosco anche le sue tasche, la sua famiglia, il suo lavoro e la sua ambizione — ha detto Chivu a DAZN —, è stato il mio capitano. Oggi è stata una partita complicata e sono felice della vittoria". Sempre sulla partita: " Sapevo sarebbe stata difficile , immaginavo una mancanza di energie dopo una partita come quella col Napoli. Ma i ragazzi ci hanno creduto e messo il cuore".

Chivu in conferenza: "Alleno un gruppo di persone vere che danno l'anima"

L'analisi dell'allenatore nerazzurro è proseguita in conferenza stampa, toccando il tema di altri singoli: "Luis Henrique e Diouf? Credo nei giovani, li ho allenati per tanti anni, e hanno bisogno di tempo, il problema è che a volte in squadre come l'Inter il tempo non basta, ma la pazienza serve sempre. Napoli? Abbiamo anche dovuto gestire amarezza e il rammarico di non aver vinto quella partita, avevamo voglia di chiudere le voci sugli scontri diretti, ma sappiamo quanto cuore e lucidità mettiamo in campo. E le aspettative sono sempre alte. Il giorno di riposo? Prendo decisioni in base alle sensazioni e all'esperienza, consapevole che qualche critica possa arrivare" — ha conferma Chivu. Che poi ha aggiunto: "Non alleno la mia coscienza, alleno un gruppo di persone vere che dà l'anima tutti i giorni. Se vincere così pesa di più? È importantissimo. Oggi era difficile da portare a casa, abbiamo cercato in tutti i modi di trovare l'energia senza perdere l'equilibrio che serviva in questa partita. Siamo fortunati ad avere giocatori che capiscono i momenti della gara. Frattesi ne è l'esempio, è entrato molto molto bene. Pio ha fatto a sportellate, ma anche Bonny, Barella e tutti gli altri".