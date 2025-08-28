La presentazione della 2^ giornata di Serie A

La 2^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Da lunedì ci sarà poi la pausa del campionato per le nazionali. Venerdì sera, alle 20.45, scendono in campo Lecce e Milan. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW . Le partite del turno di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il secondo turno di Serie A, prima della pausa per le nazionali, si gioca da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lecce-Milan, Pisa-Roma e Torino-Fiorentina. La giornata di campionato si apre venerdì 29 agosto alle 18.30 con Cremonese-Sassuolo e prosegue alle 20.45 con Lecce-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato doppio appuntamento alle 18.30 con Parma-Atalanta e Bologna-Como, mentre alle 20.45 è il momento di Pisa-Roma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Napoli-Cagliari. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Doppio appuntamento anche alle 20.45 con Inter-Udinese e Lazio-Verona. Si chiude così la giornata di campionato in vista della pausa per le nazionali.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.