La presentazione della 2^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 2^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 2^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Da lunedì ci sarà poi la pausa del campionato per le nazionali. Venerdì sera, alle 20.45, scendono in campo Lecce e Milan. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite del turno di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il secondo turno di Serie A, prima della pausa per le nazionali, si gioca da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lecce-Milan, Pisa-Roma e Torino-Fiorentina. La giornata di campionato si apre venerdì 29 agosto alle 18.30 con Cremonese-Sassuolo e prosegue alle 20.45 con Lecce-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato doppio appuntamento alle 18.30 con Parma-Atalanta e Bologna-Como, mentre alle 20.45 è il momento di Pisa-Roma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Napoli-Cagliari. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Doppio appuntamento anche alle 20.45 con Inter-Udinese e Lazio-Verona. Si chiude così la giornata di campionato in vista della pausa per le nazionali.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 2^ giornata
Venerdì 29 agosto
- ore 18.30: Cremonese-Sassuolo su DAZN 1 – [Guida]
- ore 20.45: Lecce-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marinelli]
Sabato 30 agosto
- ore 18.30: Parma-Atalanta su DAZN 1 – [Mariani]
- ore 18.30: Bologna-Como su DAZN 2 – [Doveri]
- ore 20.45: Pisa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Collu]
- ore 20.45: Napoli-Cagliari su DAZN 1 – [Bonacina]
Domenica 31 agosto
- ore 18.30: Torino-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Abisso ]
- ore 18.30: Genoa-Juventus su DAZN 1 – [Chiffi]
- ore 20.45: Inter-Udinese su DAZN 1 – [Marchetti]
- ore 20.45: Lazio-Verona su DAZN 2 – [Crezzini]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 2^ giornata
Sono quattro i giocatori squalificati per la 2^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Cambiaso (Juventus) – due turni
- Romagnoli (Lazio)
- Koné (Sassuolo)
- Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)