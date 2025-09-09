In attesa che si completi definitivamente il quadro di questa pausa per le nazionali, il Milan si è allenato anche oggi per preparare la sfida contro il Bologna, in programma domenica alle 20.45. Il rebus di formazione maggiore per Allegri riguarda il reparto offensivo: sia Leao che Nkunku hanno continuato a svolgere lavoro differenziato, programma fissato fino a giovedì, prima del rientro in gruppo. Lo stesso giorno è previsto il rientro a Milanello di Rabiot (che arriverà in Italia per la prima volta dopo il suo passaggio in rossonero) e Maignan, impegnati con la nazionale francese.