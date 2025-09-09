Esplora tutte le offerte Sky
Milan, ancora allenamento differenziato per Leao e Nkunku. Le news

milan

Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista del Bologna. Lavoro differenziato anche oggi per Leao e Nkunku, giovedì si prevede il rientro in gruppo

GLI INDISPONIBILI DELLA 3^ GIORNATA

In attesa che si completi definitivamente il quadro di questa pausa per le nazionali, il Milan si è allenato anche oggi per preparare la sfida contro il Bologna, in programma domenica alle 20.45. Il rebus di formazione maggiore per Allegri riguarda il reparto offensivo: sia Leao che Nkunku hanno continuato a svolgere lavoro differenziato, programma fissato fino a giovedì, prima del rientro in gruppo. Lo stesso giorno è previsto il rientro a Milanello di Rabiot (che arriverà in Italia per la prima volta dopo il suo passaggio in rossonero) e Maignan, impegnati con la nazionale francese.

Leao fermo dal 17 agosto, Nkunku punta al debutto

Rafa Leao ha saltato le prime due di campionato dopo essersi procurato un guaio muscolare al polpaccio nel corso della partita di Coppa Italia di agosto, contro il Bari, dove partì da titolare (e segnò l'1-0) e fu sostituito per l'infortunio al 17'. Nessun infortunio ma bisogno di ritrovare la condizione, invece, per Nkunku dopo aver saltato la preparazione col Chelsea. Allegri punta ad averli entrambi disponibili per il posticipo di domenica a San Siro.

