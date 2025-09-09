Esplora tutte le offerte Sky
Luka Modric, 40 anni da campione: la carriera del centrocampista del Milan e della Croazia

LA CARRIERA fotogallery
17 foto

Dall'orrore della guerra agli incroci con l'Italia e la passione per il Milan. Poi diventa stella alla Dinamo Zagabria e al Tottenham con Bale. Il trasferimento 'galáctico' al Real dove vince tutto: 28 titoli e ben 6 Champions League, record condiviso con altri quattro Blancos. E ancora: leggenda della Croazia e Pallone d'Oro fino al passaggio in rossonero. Ripercorriamo i 40 anni di Luka Modric nel giorno del suo compleanno

di Luca Cassia

I 40 ANNI SECONDO MODRIC

