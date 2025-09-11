Openda: "Sono un numero 9"

Il belga si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: "Non vedo l'ora di giocare la prima partita. La Juventus è uno dei club più grandi in Italia. Venire qui è stato molto semplice". Sul suo ruolo: "Ho sempre giocato come numero 9, è quella la mia posizione preferita"

Giornata di presentazioni in casa Juventus. Oltre a Edon Zhegrova, in conferenza stampa ha parlato anche Lois Openda , arrivato in bianconero nell'ultima sessione estiva di calciomercato dal Lipsia. "Non vedo l'ora di giocare la prima partita. La Juventus è uno dei club più grandi in Italia. Venire qui è stato molto semplice . Ci sono tantissimi top player da cui potrò trarre ispirazione". Sul suo ruolo: " Ho sempre giocato come numero 9 , è quella la mia posizione preferita. Mi piace muovermi parecchio, iniziare ad attaccare partendo da destra o da sinistra".

"Bremer? Avremo occasione di parlare"

Su Bremer (che si ruppe il crociato in uno scontro proprio con Openda nella sfida tra Lipsia-Juventus lo scorso ottobre in Champions): "Dopo la partita che giocai quando ero al Lipsia, gli scrissi un messaggio e mi scusai. Avremo la possibilità di parlarne più avanti, lui è un grande giocatore". Sul campionato italiano: "So che questo campionato non è facile. Le difese sono molto forti, ma io posso portare la mia velocità e la mia capacità di rifinitura". E sul reparto offensivo della Juventus: "Ci sono un sacco di grandi attaccanti, ne sono consapevole. So che non giocherò tutte le partite, ma sarò pronto per entrare in campo quando necessario. In questo modo si può garantire una performance sempre al massimo".