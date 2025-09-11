Il Comitato Esecutivo della Uefa ha deciso di rinviare la decisione sulle proposte della FIGC e della Rfef per poter giocare Milan-Como (in programma il prossimo 8 febbraio 2026) in Australia e Villarreal-Barcellona a Miami il 21 dicembre

Il comunicato della Uefa

"Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della RFEF e della FIGC di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio UEFA. Il comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso il desiderio di assicurarsi di aver ascoltato le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione definitiva. Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori. Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà una serie di consultazioni con tutte le parti interessate al calcio europeo, compresi i tifosi".