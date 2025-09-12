L'ultimo colpo estivo dell'Inter è arrivato in difesa, un colpo che alza il livello del reparto di Cristian Chivu. Esperienza e profilo internazionale per Manuel Akanji che, dopo le stagioni con Borussia Dortmund e Manchester City, è pronto alla sua nuova avventura italiana. Dopo gli impegni in Nazionale e l'arrivo ad Appiano, il 30enne svizzero potrebbe debuttare da titolare proprio nel derby d'Italia in programma sabato alle 18 a Torino. Intanto ha parlato a Dazn raccontando il suo primo impatto in nerazzurro: "Perché ho scelto di andare all'Inter? Perché è uno dei migliori club in Europa, nulla di più semplice. Per quanto riguarda gli obiettivi, parlarne è difficile perché ho appena conosciuto i miei nuovi compagni. Non so bene quali siano le aspettative, ma ovviamente vincere il campionato, sempre. Quando giochi all'Inter è normale tutto questo. E anche la Champions League. Ci sono andati così vicini, spero di aiutare quest'anno a raggiungere l'obiettivo. Sarà una stagione lunga con partite difficili, non vedo l'ora".

