Akanji: "Mi ispiro a Thiago Silva, quella mia prima maglia di Bobo Vieri all'Inter…"
Possibile titolare nel derby d'Italia, il nuovo difensore nerazzurro è stato intervistato da Dazn: "È stato semplice scegliere l'Inter, uno dei migliori club in Europa dove diventa normale vincere tutto. Anche la Champions: spero di aiutarli a raggiungere l'obiettivo". Thiago Silva come modello e l'aneddoto della maglia di Bobo Vieri da bambino: "Devo farmi mandare una foto da mia madre..."
L'ultimo colpo estivo dell'Inter è arrivato in difesa, un colpo che alza il livello del reparto di Cristian Chivu. Esperienza e profilo internazionale per Manuel Akanji che, dopo le stagioni con Borussia Dortmund e Manchester City, è pronto alla sua nuova avventura italiana. Dopo gli impegni in Nazionale e l'arrivo ad Appiano, il 30enne svizzero potrebbe debuttare da titolare proprio nel derby d'Italia in programma sabato alle 18 a Torino. Intanto ha parlato a Dazn raccontando il suo primo impatto in nerazzurro: "Perché ho scelto di andare all'Inter? Perché è uno dei migliori club in Europa, nulla di più semplice. Per quanto riguarda gli obiettivi, parlarne è difficile perché ho appena conosciuto i miei nuovi compagni. Non so bene quali siano le aspettative, ma ovviamente vincere il campionato, sempre. Quando giochi all'Inter è normale tutto questo. E anche la Champions League. Ci sono andati così vicini, spero di aiutare quest'anno a raggiungere l'obiettivo. Sarà una stagione lunga con partite difficili, non vedo l'ora".
Quella maglia di Bobo Vieri
Nessun dubbio sul modello di riferimento in carriera: "Da bambino mi piaceva Raul, l'attaccante del Real Madrid, poi da difensore ho sempre ammirato Thiago Silva. L'ho seguito per tutta la carriera che è stata straordinaria. Ha giocato in campionati diversi e ha sempre mantenuto un livello alto. Quindi credo che sia stato uno dei miei difensori preferiti". L'Inter era nel destino di Akanji, d'altronde lui stesso ha rivelato come la sua primissima maglia da calcio fosse quella di Bobo Vieri: "Sì sì, è vero! Credo fosse una casualità, ma ricordo che... Devo scrivere a mia madre di mandarmi una foto, così potrò mostrarvela. Sì, era una maglietta di Christian Vieri, credo risalisse a prima che iniziassi a giocare a calcio. Non ho ricordi lucidi, ma mi sembra di aver visto la foto con addosso quella maglia e anche mia madre me l'ha raccontato. Devo davvero trovarla, non so perché ce l'avessi".