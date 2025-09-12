Tanti nella Juve, come visto. In quell'1-0 dello scorso campionato avevano giocato titolari Savona (oggi al Forest), Veiga (Villarreal) e Weah (OM), praticamente tre quarti della difesa (di Motta) che era a quattro. Poi via anche Nico Gonzalez all'Atletico e Kolo Muani (Tottenham). Totale cinque cessioni estive su undici. Stando alle ultime news di probabili "resisteranno" rispetto a quella Juve di febbraio Di Gregorio in porta, Gatti in difesa, Koopmeiners, Thuram e McKennie a centrocampo. Poi spazio a David e Yildiz davanti.

Meno cambi nell'Inter, che avrà verosimilmente due giocatori diversi tra l'ultimo precedente e il big match di sabato: quella volta aveva giocato titolare Pavard (ora al Marsiglia), al suo posto dentro Akanji. Salvo un inserimento di Sucic al posto di Mkhitaryan nelle scelte di Chivu, l'unica altra variazione sarà davanti: a febbraio c'era dal 1' Taremi, oggi all'Olympiacos, sabato spazio a Thuram; e attenzione alle novità dalla panchina Bonny/Pio Esposito. A proposito di panchina: tra gli altri entrarono Cambiaso (squalificato allo Stadium), Zalewski (oggi all'Atalanta) e Correa (andato al Botafogo).

Le due probabili formazioni di sabato: