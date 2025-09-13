Tudor dopo Juventus-Inter: "Partita pazzesca, ci stava il pari. Adzic ha qualità enormi"JUVENTUS
Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria per 4-3 sull'Inter: "È stata una partita pazzesca, particolare, strana - ha commentato -. Adzic ha qualità enormi, sono mesi che ci lavoriamo. Non abbiamo fatto la partita che potevamo, forse era più giusto un pareggio ma il calcio è questo"
Un clamoroso 4-3 in rimonta, in pieno recupero, e una vittoria che vale la testa della classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. Igor Tudor si gode tutte le notizie positive dopo quest'avvio di campionato con la Juventus, protagonista di una vittoria contro l'Inter in un derby d'Italia dalle mille emozioni. "C’è tanta felicità - è quella raccontata dall'allenatore croato nel post partita -. Una partita pazzesca, strana, particolare, con tanti gol. Alla fine c'è tanta felicità perché è una vittoria contro una grande squadra, con giocatori di grandissimo livello, e non era facile. È solo la terza, ne mancano 35".
"Adzic ha qualità enormi"
Inevitabile un commento su Adzic, match-winner col tiro vincente da fuori area: "È un ragazzo su cui lavoriamo da 5-6 mesi, da quando siamo arrivati, perché crediamo sia forte - ha detto -. Abbiamo provato a fargli cambiare le sue abitudini che non ci piacevano e lui ha accettato. Ha qualità enormi, avevamo visto durante la settimana che stava bene, c’era l’idea di metterlo dentro. Ha questo tiro che è raro, ha gamba, corsa, umiltà. Deve prendere questo gol per avere ancora più motivazioni per continuare a lavorare". Tudor ha poi analizzato l'incontro: "Non abbiamo fatto la gara che potevamo fare, dal punto di vista del gioco e del pressing - ha aggiunto -. Non abbiamo fatto pressing nel modo giusto, ma c'era la voglia, anche da chi è entrato, e la vittoria è arrivata, non so dire se meritatamente. Forse era più giusto un pareggio, il calcio è questo. I ragazzi ci hanno creduto. Yildiz è un giocatore forte, deve stare vicino alla porta e meno laterale, ma bisogna anche adattarsi. C’è da fare un lavoro e sfruttare la rosa al massimo. Cabal? Siamo contenti del suo ritorno, la sua positività ci darà una mano".
Dopo il match ha parlato anche Adzic: "È un sogno giocare e fare un gol così importante - ha spiegato -. Continuiamo a lavorare e lotteremo per lo scudetto come ha detto il mister. Voglio ringraziare i compagni e lo staff per la fiducia". "Non posso sempre fare la linguaccia di Del Piero, che è il mio idolo. La farò la prossima volta - ha scherzato, invece, Yildiz -. Siamo ancora all'inizio, speriamo di fare una grande stagione".