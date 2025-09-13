"Adzic ha qualità enormi"

Inevitabile un commento su Adzic, match-winner col tiro vincente da fuori area: "È un ragazzo su cui lavoriamo da 5-6 mesi, da quando siamo arrivati, perché crediamo sia forte - ha detto -. Abbiamo provato a fargli cambiare le sue abitudini che non ci piacevano e lui ha accettato. Ha qualità enormi, avevamo visto durante la settimana che stava bene, c’era l’idea di metterlo dentro. Ha questo tiro che è raro, ha gamba, corsa, umiltà. Deve prendere questo gol per avere ancora più motivazioni per continuare a lavorare". Tudor ha poi analizzato l'incontro: "Non abbiamo fatto la gara che potevamo fare, dal punto di vista del gioco e del pressing - ha aggiunto -. Non abbiamo fatto pressing nel modo giusto, ma c'era la voglia, anche da chi è entrato, e la vittoria è arrivata, non so dire se meritatamente. Forse era più giusto un pareggio, il calcio è questo. I ragazzi ci hanno creduto. Yildiz è un giocatore forte, deve stare vicino alla porta e meno laterale, ma bisogna anche adattarsi. C’è da fare un lavoro e sfruttare la rosa al massimo. Cabal? Siamo contenti del suo ritorno, la sua positività ci darà una mano".